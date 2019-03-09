Sakaryasporlu oyunculara sahada jiletle saldıran ve bazılarını yaralayan Amedsporlu oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ömür boyu hak mahrumiyeti cezası vermiş.



Yerinde bir ceza ama yetmez!

Rakip oyunculara jiletle saldırıp yaralamak Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gereken “cinayete teşebbüs” suçudur.

Buna göre de işlem yapılmalıdır.

Konu, futboldaki şiddete gelmişken, bu alanda medyanın, özellikle de spor medyasının sorumluluğunu unutmamak gerekiyor.

Gazetelerin spor sayfalarında, zaman zaman şöyle dehşet verici başlıklara rastlıyoruz:

“Sivas’a tek kurşun”,“Aslan parçaladı”,“Timsah yuttu”,“Kartal’ın büyük avı”,“Trabzon’dan bombardıman,” “Başakşehir ezdi geçti”, “Malatya acımadı.”

Televizyonların spor programları da bir başka alem.

“Ne kadar şiddet, ne kadar kavga, o kadar reyting” anlayışıyla hareket ediliyor, yorumcular genellikle ağzı bozuk, gölgesiyle bile döğüşen kişiler arasından seçiliyor.

Ve tribünleri de unutmamak gerekiyor tabii.

Her maçta, “Ölmeye ölmeye geldik” tezahüratları yükseliyor onların da. Bir yanda şiddeti tahrik eden gazete haberleri ve televizyon spor programları, bir yanda takımının zaferine şartlandırılmış, bunu bir ölüm-kalım sorunu haline getirmiş seyirci ve bir yanda da para gücüne dayanarak başkan seçilip kulübü kişisel reklam aracı olarak kullanan, medyada yer alabilmek için sivri demeçler veren taşkın egolu başkanlar…

Ve işte sonunda gelinen nokta:

Bir futbolcu, rakip oyunculara jiletle saldırıp onları yaraladı.

Böyle giderse yakında bazı futbolcuları sahada tabanca, pompalı tüfek, el bombası ile görürsek hiç şaşırmayalım.