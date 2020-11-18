‘Jetman’ Reffet Dubai’de eğitim kazasında öldü

Dubai, (DHA) – Karbon fiber kanatlarla akrobasi gösterileri yapan Fransız Vincent Reffet (36) Dubai’de eğitim kazasında hayatını kaybetti.

Jetman Dubai şirketi, 36 yaşındaki Vincent Reffet’in “Dubai’de eğitim sırasında” yaşamını yitirdiğini açıkladı. Şirketin açıklamasında, “Vince yetenekli bir sporcuydu, takımımızın çok sevilen ve saygı duyulan bir üyesiydi. Dualarımız ailesiyle, onu tanıyanlar ve onunla çalışanlarla.” ifadesi kullanıldı. Hava dalışçısı Vincent Reffet, kariyeri boyunca dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’dan paraşütle atlama dahil birçok tehlikeli gösteri uçuşuna imza atmıştı. Reffet, İsviçreli pilot Yves Rossy tarafından kurulan Jetman Dubai şirketiyle yaptığı uçuşlarla ün kazanmıştı.