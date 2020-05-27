The Guardian’da yer alan haberde, tarihçi Jean Garrigues’in yazarı olduğu kitabın, Elysee Sarayı’nın nasıl 300 yıl boyunca ülkenin en kötü şöhretli cinsel ilişki skandallarının bazılarının merkezinde olduğunu anlattığı ve yazarın da kitabıyla ilgili “Elysee’nin erotik hikayesi de bize toplumumuzun evrimini gösteriyor” ifadelerini kullandığı belirtildi.

İngiliz gazetesi The Guardian’da yer alan haberde, Elysee Sarayı’nın skandallarla dolu geçmişi üzerine olan ‘Une histoire érotique de l’Elysée(Elysee’nin Erotik Tarihi)’ kitabının yazarı olan tarihçi Jean Garrigues’in, “ #MeToo Movement (Ben de Hareketi) var. Kadınların boyun eğdirilmesine ya da kadınların bir çeşit avcılık ganimeti gibi davranılmasına tolere etmiyoruz. Elysee’nin erotik hikayesi de bize toplumumuzun evrimini gösteriyor” ifadelerini kullandığı belirtildi.