AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği’nin Birleşik Krallık’ı AB’nin içinde tutmaya çalışmadığını söyledi.

Welt am Sonntag‘a konuşan Jean Claude Juncker, Birleşik Krallık ile gelecekteki ilişkiler konusunda müzakerelere, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasını imzalaması ile beraber başlamak istediklerini belirtti ve ekledi:



AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği’nin Birleşik Krallık’ı AB’nin içinde tutmaya çalışmadığını söyledi.

“AB’nin elindeki bütün kaynaklarda Birleşik Krallık’ı Avrupa Birliği içinde tutmaya çalıştığı iddiaları doğru değil. Birleşik Krallık’ı AB içinde tutma niyetimiz yok. Bizim bütün istediğimiz gelecekteki ilişkiler konusunda netlik. Hepimiz referandumsonucuna saygılıyız.”

Juncker, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun ayrılık anlaşmasını onaylamasından çabucak sonra gelecekteki ilişkileri görüşme etmeye başlamaya hazır olduklarınının altını çizdi.

Juncker, “Birbeşik Krallık parlamenterlerinin çoğunluğunun AB ve (Birleşik Krallık Başbakanı Theresa) May’e güvenmediklerine ait bir izlenimim var” diye ekledi.