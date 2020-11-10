Japonya’ya, Karnavas bezi ihraç edecekler

Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA) – ERZURUM’un Olur ilçesine bağlı Ormanağazı Mahallesi’nde asırlardır dokunan Karnavas bezi, Japonya’ya ihraç edilecek. Başörtü, seccade, şal, el çantası, cüzdan gibi ürünlerin yapımında kullanılan Karnavas bezinden ilk etapta 20 bin dolarlık satış yapılacak.

Olur’a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, 900’e yakın nüfusuyla ilçenin en büyük mahallesi olan Ormanağzı’nda tezgahlarda dokunan, yöreye has Karnavas bezinin Japonya’ya ihraç edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Kadınların geçmişte örtünmek için kullandığı, bugün ise dekorasyon amaçlı örtüler ve mefruşat ürünleri yapılan Karnavas bezini Kars MÜSİAD Başkanı Ali Uçum, Japon pazarına sunacak. Olur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve 40 kadın kursiyer tarafından dokunan Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cüzdan gibi ürünler Japon kadınlarının beğenisine sunulacak.

YÖRE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Karnavas bezi dokumacılığının öğretildiği halk eğitim merkezindeki kursu gezen Olur Kaymakamı İlker Eken, Belediye Başkanı Sıddık Demircan ile Erzurum MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, yönetim kurulu üyeleri Ferdi Ödleş, Necip Aydın ve Mustafa Tavlaşoğlu çalışmaları inceledi. MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, Kars MÜSİAD Başkanı Demir tarafından Japon pazarına sunulacak Karnavas beziyle yöre ekonomisine önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Demir, Başkan Uçum tarafından Japonya’ya götürülecek bezden Japon kadınların talebine göre üretim yapılacağını kaydetti.

KARNAVAS BEZİ

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde dokunan bir tür pamuklu kumaş olan Karnavas bezi aslında köyün eski adını taşımaktadır. Karnavas bezi genelde kadınların dış örtü bezi olarak kullandığı bir dokuma olmakla birlikte dekorasyon amaçlı örtüler ve mefruşat ürünü olarak da kullanılmaktadır. Bezayağı örgü ile dokunan Karnavas bezi, yöre halkının ifadesine göre yaklaşık iki yüz elli yıldan beri dokunmaktadır. Daha önce el tezgahında dokunan Karnavas bezinin, zamanla sanayi tipi tezgahların çıkmasıyla üretimine bir süre ara verilmek durumunda kalındı. Karnavas bezi dokumacılığı bugüne kalan birkaç dokumacının gayretiyle gelebildi. Son zamanlarda kaymakamlık tarafından yürütülen proje ile yeni dokuma ustaları yetiştirildi ve yeni kurulan el tezgahları ile dokumacılık tekrar canlandırıldı.

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