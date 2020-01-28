41 kişinin ölümüne, 1600’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan Elazığ’daki 6.8’lik deprem, acaba Japonya’yı bir uçtan bir uca sarssaydı neler olurdu” diye sordum kendi kendime.

İşte verdiğim yanıtlar:

Fukuoka’da bir apartmanın 12’inci katındaki dairesinde çay içmekte olan Yoshiko, eşine seslenirdi:

“Hiroshi, tansiyonum mu düştü, yoksa deprem mi oldu, internete bir bak bakalım kuzum!”

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Kumamoto’da bir evde masanın üzerindeki iki bardak düşüp kırılınca, evin hanımı Tomako çocuklarına bağırırdı:

“Makuto, Akira, Kekio, Akemi… Size kaç kez söyledim, masanın kenarına bardak koymayın… Buranın deprem ülkesi olduğunu hep unutuyorsunuz canım!”

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Okayama’da belediye otobüsünün şoförü, depremi hisseder hissetmez dörtlüleri yakıp durur, sarsıntının sona ermesini cep telefonundan komik videolar izleyerek beklerdi. Otobüsteki yolculardan bazıları aralarında sohbet ederken, bazıları da ellerindeki kitapları okumayı sürdürürdü.

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Kyoto’daki bir evde 80 yaşındaki Sakuro, torunları Kazuko ve Yoko’ya, “Buna değil deprem depremcik bile denmez. Ben şimdiye kadar 9 şiddetinde 5 tane deprem gördüm” der, o depremlerle ilgili anılarını anlatırdı. Torunlar anneannelerini büyük bir dikkatle dinlerlerdi.

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Tokyo’da çıkan gazeteler, depremi iç sayfalarında tek sütun olarak okuyucularına duyururken çoğu televizyon 6.8’lik şiddette haber değeri bile görmezdi.

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