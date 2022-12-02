Japonya ve İspanya, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi

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Japonya – İspanya: 2-1

Kosta Rika – Almanya: 2-4

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda oynanan 3’üncü ve son karşılaşmaların ardından Japonya 6 puanla grup lideri, İspanya ise 4 puan ve averajla 2’nci olarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda Japonya ile İspanya, Uluslararası Khalifa Stadı’nda karşı karşıya geldi. Güney Afrika Futbol Federasyonu’ndan Victor Gomes’in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını İspanya, 11’inci dakikada Alvaro Morata’nın attığı gol ile 1-0 önde tamamladı. 48’inci dakikada Japonya, Ritsu Doan’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. 51’inci dakikada Ao Tanaka’nın golüyle Japonya, 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Japonya, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Japonya 7 puanla grubu lider; İspanya ise 4 puan ve averajla 2’nci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi.

ALMANYA KAZANDI AMA YETMEDİ

Grubun aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise Kosta Rika ile Almanya, Al Bayt Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan kadın hakem Stephanie Frappart düdük çaldı. Almanya, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 4-2 kazanmasına rağmen grubu 4 puan ve averajla 3’üncü sırada bitirerek Dünya Kupası’na veda etti. Almanya’nın golleri 10’uncu dakikada Serge Gnabry, 73 ile 85’inci dakikalarda Kai Havertz ve 89’uncu dakikada Niclas Füllkrug’dan geldi. Kosta Rika’nın gollerini ise 58’inci dakikada Yeltsin Tejeda, 70’inci dakikada kendi kalesine Manuel Neuer kaydetti.

Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda Japonya-Hırvatistan, Fas-İspanya eşleşmeleri oluştu.

(FOTOĞRAFLI)