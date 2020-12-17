Japonya Başbakanı Suga’dan halka (Kovid-19) özrü

Japonya, (DHA) – Japonya’nın Başbakanı Yoshihide Suga, 70 yaş üzeri birkaç işadamı ile birlikte yemekli toplantı düzenlediğini ifade ederek, ” Koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbilerleri deldim, halktan özür diliyorum” dedi.

Japonya’nın Başbakanı Yoshihide Suga bir kaç işadamı ile yemekli toplantı düzenledi. Yemeğe katılan Suga muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirildi. Japonya Anayasal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Tetsuro Fukuyama, “Enfeksiyon yayılırken kendini dizginlemeliydi. Ulus için bir rol model olmalı,” dedi.

70 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERLE TOPLANTI

Nippon TV’ye konuşan Japonya Başbakanı Suga, yemeğe geç kaldığını ve misafirleri karşılayıp ayrılmayı amaçladığını ancak yaklaşık 40 dakika kalmak durumunda kaldığını söyledi. Suga açıklamasında, ülkedeki koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, 70 yaşın üzerindeki 7 kişilik arkadaş grubuyla yemek yediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

“HALKIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

“Diğer katılımcılar arasında yeterli sosyal mesafe vardı” diyen Suga, “Ancak halkın şüpheciliğe sevk ettiğim için cidden pişmanlık duyuyorum. Halkımdan özür dilyorum” dedi.

TEDBİRLER ÜST DÜZEY SEVİYESİNE ÇIKARILDI

Öte yandan, Japonya Enfeksiyon Ana Bilim Dalı yetkilileri, başkent Tokyo’da koronavirüs salgınının sağlık sistemindeki baskısının artmasına bağlı olarak uyarı seviyesinin en yüksek alarm olan 4’üncü seviyeye çıkarıldığı duyurdu. Tokyo Valisi Yuriko Koike de katıldığı bir toplantıda koronavirüs hastalarının bakımının zorlaştığını ve tıbbi hazırlık için ilk kez ‘kırmızı’ alarm verdiklerini belirtti.

JAPONYA’DA VAKA SAYISI 184 BİNİ GEÇTİ

Ülke genelinde vaka sayısı 184 bin 42’ye ulaşırken, virüs nedeniyle salgının başından bu yana 2 bin 688 kişi hayatını kaybetti.