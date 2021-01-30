Japon Youtuber Yoshi Enomoto: “Artık Gerçek Bir Zeytinburnuluyum…”

İSTANBUL, (DHA) – Cem Yılmaz’ın Gora filmindeki espriden esinlenerek soranlara “Zeytinburnu çocuğuyum” cevabı vermesiyle tanınan Japon Youtuber Yoshi Enomoto, Başkan Arısoy’dan onayı aldı, o artık fahri bir Zeytinburnulu…

Yüksek Lisans Eğitimi için Türkiye’ye gelen Japon Youtuber Yoshi Enomoto’nun Cem Yılmaz’ın Gora filminden esinlenerek, “Zeytinburnu Çocuğuyum” repliğiyle haber olması üzerine kendisini Zeytinburnu’na davet eden Belediye Başkanı Ömer Arısoy, meraklı youtuberla keyifli bir gün geçirdi. Zeytinburnu sokaklarını Başkan Ömer Arısoy’la birlikte gezen Enomoto, “Soranlara hep ‘Zeytinburnu çocuğuyum.’ diyordum. Bu geziyle birlikte bunu tescilledik. Başkanımızın da onayıyla artık gerçekten Zeytinburnu çocuğu oldum.” diyerek espri yaptı.

“YOSHİ ARTIK GERÇEK BİR ZEYTİNBURNULU”

Yoshi Enomoto’yu Zeytinburnu’nda görmekten çok mutlu olduklarını belirten Başkan Arısoy, Youtuber’a aynı şekilde esprili bir dille cevap vererek; “Zeytinburnu farklı kültürlere ev sahipliği yapan zengin ve renkli bir ilçe. Neredeyse dünyanın birçok bölgesinden insana rastlamanız mümkün. O yüzden Yoshi’nin Zeytinburnulu olmasında bizim için bir sakınca yok, aksine çok mutlu oluruz” diye konuştu. Başkan Arısoy, Enomoto’nun ilçeye olan sevgisinden dolayı kendisini “Fahri Zeytinburnulu” ilan etti.

“MOZAİK MÜZESİ MUTLAKA GÖRÜLMELİ”

İlçeyi sürekli merak ettiğini, dolayısıyla Başkan Arısoy’dan gelen daveti hemen kabul ettiğini dile getiren Enomoto, “Öncelikle başkanımıza nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle Zeytinburnu’nun en işlek caddesi olan 58. Bulvar’da buluştuk ve birlikte Zeytinburnu’nu turladık. Zeytinburnu’nun tarihi güzelliklerini, sosyal yaşam alanlarını gördük, özellikle Kazlıçeşme Sanat’taki Mozaik Müzesi beni çok etkiledi. Mutlaka görülmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı.

Youtube sayfası için vlog çekmeyi de ihmal etmeyen Enomoto, Zeytinburnu Mozaik Müzesi, İhtisas Kütüphanesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ve deri atölyelerinden görüntüler aldı.