Jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- GECELERİ yola çıkan ve araç altında kalan hayvanların neden olduğu kazalarının sayısındaki artış, jandarmayı harekete geçirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, geceleri kara yollarında bu tür kazaları önleyecek ‘Reflektörlü Küpe’ projesini geliştirdi. Hayvanların kulaklarındaki küpelere takılan reflektör uygulamasını geliştiren jandarma, ilk denemeyi kentte gerçekleştirerek olumlu sonuç aldı. Jandarma, örnek projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderdi

Türkiye genelinde son yıllarda kara yoluna çıkarak araçların altında kalan küçükbaş ve büyükbaşların ölmesiyle sonuçlanan sürü kazalarının önüne geçmek isteyen Denizli İl Jandarma Komutanlığı, ‘Reflektörlü Küpe’ projesi geliştirdi. Küçükbaşların kulaklarındaki küpelere takılan reflektörler ve çobanlara dağıtılan gece karanlığında sürücülerin rahat görebilmelerini sağlayan reflektör yelekler, özel uygulamayla ilk kez denendi. Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi’nde yapılan ilk uygulamada sürücülerin hem küçükbaş sürüsünü hem de çobanları fark ettikleri gözlendi. Gece saatlerindeki uygulamayı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri gerçekleştirdi. Projeyle ilgili sürücülerden olumlu dönüş alınırken, bölge çobanları da sürü kazaları nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğünü belirterek, uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Jandarma Komutanlığı, örnek projesini Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderdi.

Bölgede çobanlık yapan Adem Kirt, “Hayvanlarımız yollardan geçerken, kulaklarındaki reflektörler araçların farlarıyla parlıyor. Araç sürücüleri de yolda hayvan sürüsü olduğunu fark ediyor. Biz çobanlara da yelek dağıttılar. Sürücüler yolda bizi de fark edebiliyor. Projenin Türkiye geneline yayılması çok önemli” dedi.

Çoban Bekir Kirt ise “Jandarmanın geliştirdiği proje biz çobanları ve hayvanlarımızı kazalardan kurtaracak. Jandarma ekipleri koyunlarımızın kulaklarına reflektör yapıştırdı. Denemek için kara yoluna çıkardık ve faydasını gördük. Araçların farları sürüdeki reflektörleri parlatıyor ve sürücüler yolda hayvan sürüsünün olduğunu fark edebiliyor. Bu projeyle hayvan kazalarının önüne geçilebilir” diye konuştu.

Otomobil sürücüsü Ömer Ay da “Kara yolunda otomobilimle gelirken sürüyü parlamalardan dolayı fark ettim ve yavaşladım. Hayvanlar ve çobanlar için çok faydalı bir proje. Böyle bir uygulamayı ilk kez gördüm. Daha önce bu bölgede sürü kazaları yaşanmıştı. Bu tür kazaların önüne bu projeyle geçilebilir. Bu sistem yayılmalı” dedi. (DHA)

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