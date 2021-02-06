Jandarmanın Göbeklitepe’deki metal blok nöbeti devam ediyor

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş üzerinde Göktürk alfabesiyle, ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ yazılı metal bloğun sırrı henüz çözülemedi. Kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği araştırılan metal bloğun bulunduğu alanda jandarmanın nöbeti ise sürüyor.

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe’nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, 3 kenarlı, 3 metre uzunluğunda ve 45 santim genişliğinde metal bloğu gören mahalleli jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ yazıldığı belirlendi.

Jandarma istihbarat ekipleri, daha önce ABD ve Romanya’da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çevrede çalışmasını sürdürüyor.

Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal bloğun bulunduğu yönünde haberler büyük yankı uyandırınca çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bloğu görmek için Örencik Mahallesi’ne akın etti. Şaşkınlıklarını gizlemeyen vatandaşlar, metal blok ile bol bol fotoğraf çektirdi.

KENTTE HEYECAN YARATI

Bugün Örencik Mahallesi’ne gelen yüzlerce kişi, metal bloğu merak ettiklerini söyledi. Haberlerde görünce heyecanlandıklarını ve metal bloğu görmek için çevredeki köylerden geldiklerini söyleyenler, “Burada tarlamız var. Tarlamıza giderken haberlerde gördüğümüz metal bloğu görmek istedik. Çok ilginç ve bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyoruz” dedi.

Dünden bu yana nöbetini sürdüren jandarma ekipleri ise meraklıların metal bloğa çok fazla yaklaşmasına izin vermiyor. Şanlıurfa Valiliği, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye bırakıldığına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

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