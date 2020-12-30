Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yarattığı olumsuzlukları en aza indirmek için başlattığı sosyal yardım seferberliği kapsamında, bu süreçte gelir kaybına uğrayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların 2020 boyunca yanında oldu.