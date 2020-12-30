Ayhan ACAR/ BARTIN (DHA)- BARTIN’da, jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü yaşanan kovalamaca sırasında otomobille refüje çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı kameralara yansıdı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İl sınırında, dün öğle saatlerinde denetim yapan jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı. Jandarma trafik timlerinin takip ettiği otomobil, Kozcağız belde girişindeki terminal mevkisine geldiği sırada önce refüje sonra da karşı yoldaki kaldırıma çarptı. Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan sürücü M.Ö.’yü (25) gözaltına aldı. Sürücü hakkında, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve kamu malına zarar vermek’ suçlarından işlem yapıldı. Kovalamaca ve sonrasında yaşanan kaza anı ise belde girişindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün yaptığı kaza kamerada
Ayhan ACAR/ BARTIN (DHA)- BARTIN’da, jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü yaşanan kovalamaca sırasında otomobille refüje çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı kameralara yansıdı.