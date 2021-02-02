Jandarmanın donmak üzereyken bulduğu yaralı pelikan, korumaya alındı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da jandarmanın donmak üzereyken bulduğu, sağ kanadı kırık pelikan, korumaya alındı.
Soğuk hava şartlarından etkilenen yaban hayvanlarını koruma ve kurtarmaya yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, devriye sırasında merkeze bağlı Hacılar köyü Karaçal Barajı mevkiinde uçamayan bir pelikan buldu. Kış koşullarından etkilenerek bitkin düşen, donmak üzere olan pelikan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından koruma altına alınarak ilk müdahalesi yapıldı.
Sağ kanadının kırık olduğu belirlenen pelikan, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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