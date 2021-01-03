Jandarmanın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevde

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yasadışı yollarla ülkemize sokulup satılmayı bekleyen 24 hayvanı yetkililere teslim etti. 1 Ekim 2020 tarihinde göreve başlayan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yasadışı yollarla ülkemize sokulup satılmayı bekleyen 10 boa yılanı, 8 piton yılanı ile 2 sakallı kertenkeleyi bulunduğu adreslerden alarak Milli Parklar Müdürlüğü’ne, yasaklı ırk olarak belirlenmiş olan 4 pitbull cinsi köpeği ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ayrıca ekipler kulak küpesi bulunmayan birçok sokak hayvanının da barınaklara sevk edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağladı. Jandarma, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye vatandaşların destek olmaları maksadıyla İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının indirilerek bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanabileceklerini, ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi ile 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattını da arayabilecekleri belirtti.

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