Jandarmanın bulduğu yaralı şahine tedavi

Yazar
-
0
0

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da, devriye gezen jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.
Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada arazide yaralı şahin buldu. Ekipler, kuşu muhafazaya alarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Jandarmanın bulduğu yaralı şahin’i teslim alan görevliler, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri