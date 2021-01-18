Jandarmanın bulduğu yaralı köpek, barınağa teslim edildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da jandarma tarafından, soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyken bulunan yaralı köpek, belediye hayvan barınağına teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Çubuk ilçesine bağlı Tahtayazı Mahallesi mevkiinde yol kenarında kar üzerindeki yaralı köpeği gördü. Ekipler, hareket etmekte zorlanan köpeğin arka ayaklarından yaralı olduğunu fark etti. Araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen, açlık ve soğuktan ölmek üzere olan köpek, bulunduğu yerden alınarak Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Köpek, burada tedaviye alındı.

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