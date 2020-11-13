Jandarmanın 8 ton sahte dezenfektan ele geçirildiği operasyon kamerada  

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş toplam 8 ton sahte el dezenfektanı ele geçirdi. Yapılan operasyonda şüphelilere ait depolarda 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılan 200 litre izopropil alkol, 85 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket de bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan sahte dezenfektan üreticilerine darbe vurdu. Başakşehir ve Küçükçekmece’de yapılan operasyonlarda 1 ve 5 litrelik şişelenmiş 8 ton sahte el dezenfektanı ele geçirildi. Şüphelilere ait depolarda 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılan 200 litre izopropil alkol, 85 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket de bulundu. Şüpheliler O.F., ve V.E. gözaltına aldı.

FAHİŞ FİYATLA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmaları ve fiziki takip sonrası Başakşehir ve Küçükçekmece’de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığını tespit etti. Dezenfektan talebinin artmasını fırsata çeviren şüphelilerin sahte ürünleri fahiş fiyatla piyasaya süreceği belirlendi. Jandarma ekipleri, Başakşehir ile Küçükçekmece’de tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri depolarda yaptıkları aramalarda; piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litre olarak şişelenmiş toplam 8 ton sahte el dezenfektanı, 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılacak 200 litre izopropil alkol, 85 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket ele geçirildi. Şüpheliler O.F., ve V.E. gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi. Sahte dezenfektan üretilen ve depolanan işyerleri mühürlenip malzemelere el konuldu. Malzemenin kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.