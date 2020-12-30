Jandarmadan yılbaşı öncesi yolcu otobüslerine denetim 

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)- İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Işıklar Gişeleri’nde yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 1 otobüs şoförüne, aracın tüm lastiklerini kış lastiği ile değiştirmediği için ceza kesildi.

Yılbaşı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, otobüslerdeki yolcuların HES kodları kontrol edildi. Öte yandan jandarma ekipleri araçların kış lastiği kontrollerini yaptı. Sürücülerin belge kontrolleri yapılırken, sürücüler yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Yapılan denetimler sırasında bir otobüs şoförüne aracın tüm lastiklerini kış lastiği ile değiştirmediği için ceza kesildi. Otobüs şoförü jandarma ekiplerine “İyi de benim suçum ne?” dedi.