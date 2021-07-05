Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA Jandarma Komutanlığı dedektiflerince İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnegöl Jandarma dedektifleri, İnegöl’ün Baykoca Mahallesi’nde bulunan konutların 2 dairesinde uyuşturucu satışı ve partisi yapıldığı istihbaratına ulaştı. F.T.(27) isimli şüphelinin, 2 adresine de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1350 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 1 tabaka içerisinde 15 gram satışa hazır bonzai, 1 hassas terazi, 1 adet 7.65 mm. tabanca, 1 baretta marka tüfek, 1 tüfek, 15 adet 7.65 mm. çapında tabanca fişeği, 3 adet 12 calibre tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüpheli F. T. gözaltına alındı.

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