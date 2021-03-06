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Jandarmadan Uludağ’da koronavirüs denetimi

Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)- KORONAVİRÜS risk haritasında ‘orta risk’ grubunda yer alan Bursa’nın kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Uludağ, hafta sonunda tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Jandarma ekipleri ise kontrollü normalleşme dönemi kapsamında, denetimlerini artırdı. Kayak pistinde ve yeme- içme alanlarında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, maske ve mesafe kurallarına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekipler, maske ve mesafe kurallarına uymayanlara ise ceza uyguladı.
Uludağ’daki denetimlerde; 5 trafik timi, 3 JAK timi, 7 asayiş timi ve sivil personelden oluşan 128 jandarma personeli görev yapıyor.

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