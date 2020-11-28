Jandarmadan toplu ulaşım araçlarına denetim

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA- İSTANBUL’da jandarma koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı. Denetimlerde vatandaşlara HES Kodu sorgulaması yaparak riskli olup olmadıkları kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 26-29 Kasım tarihleri arasında pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 865 ekip ve toplam 2 bin 748 personelle İstanbul genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bugün Sarıyer’de toplu ulaşım araçlarında yapılan denetimlerde yolculuk yapan vatandaşların HES Kodu sorgulanarak riskli olup olmadıkları kontrol edildi. HES kodu olmayan yolcular uyarıldı. Öte yandan vatandaşlara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu.

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