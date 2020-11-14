Jandarmadan organize suç örgütüne operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de uyuşturucu madde imal edip satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonunda uyuşturucu imal edip, ticaretini yapan şüphelilere yönelik 10 Kasım sabahı operasyon düzenlendi. 37 personel ve 8 araç ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.G., O.D., D.K.D. ve F.B. adlı şüphelilerin adreslerinde 7 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 3 uyuşturucu hap ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., O.D. ve D.K.D. tutuklanırken, F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyon kapsamında daha önce 54 gram metamfetamin ve 37 gram eroin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

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