Jandarmadan kaçarken attıkları sırt çantalarından 41 kilo eroin çıktı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'daki Özgü Korkanç'ın, sahiplendiği köpeği Kiraz'ın, 7 yıldır yaşamadığı evinden tahliye edilmesi istendi ve siteye girişi yasaklandı. Korkanç, “Aşırı üzücü bir durum....