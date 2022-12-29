Jandarmadan kaçan şüpheliler motosikletle çocuklara çarptı: Burak öldü, Şiyar yaralandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu motosiklet, takip sırasında yol kenarında oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır’a (8) çarptı. Burak Yeşil’in öldüğü, Şiyar Haktanır ile 2 şüphelinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Suruç’ta 25 Aralık günü ilçe girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosikletteki İ.Ö. ve M.A., ihtara uymadı. Jandarmanın peşine düştüğü İ.Ö. yönetimindeki motosiklet, Mizar Caddesi’nde yol kenarında kum yığını yanında oynayan komşu çocukları Burak Yeşil ile Şiyar Haktanır’a çarparak devrildi. Kazada, iki çocuk ile şüpheliler yaralandı.

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası yaralı çocuklar, çevredekiler tarafından kucaklanarak, jandarma aracıyla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan çocuklardan Burak Yeşil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Siyar Haktanır ile 2 şüphelinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

VALİLİK: MOTOSİKLET ÇALINTI

Yaşanan olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği’nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Suruç ilçesi Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait devriye ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergileyip ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletin çalıntı olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş, sonrasında şüpheli kişiler takip edilmeye başlanmıştır. Suruç ilçe merkezine doğru kaçmaya başlayan şüpheliler, Suruç ilçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerini fark ederek polis noktasından kaçmak için manevra yapmışlardır. Yaptıkları manevrada olay yerinin yakınındaki kum yığınına çarpmaları neticesinde bahse konu olan kaza meydana gelmiştir. Kaza sırasında kum yığınında oynayan bir çocuğumuz vefat etmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait aracın kazaya karışması gibi bir durum söz konusu değildir. Olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmektedir.”

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