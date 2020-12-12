Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA’da jandarma ekiplerince helikopterle düzenlenen

trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na bağlı helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Denetimde hafriyat dökümü alanları ile Hint keneviri dikimi yapılabilecek alanlar kontrol edildi. Denetimde, trafikte kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza uygulandı. Denetimde 4 araç da trafikten men edildi.

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