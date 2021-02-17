Jandarmadan hayvanları için yardım isteyen köylülere greyderli destek

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta jandarma ekipleri, doğum yapamayan bir inek ile ağılın çöken çatısı altında kalan küçükbaş hayvanlar için destek isteyen köylülere yardım etti.

Zara ilçesine bağlı Yarağıl köyü muhtarı Hüseyin Yüksel, kardan yolu kapanan köyde doğumu riski olan bir ineğe veteriner ulaştırılması için jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Özel İdare ekipleri ile iletişime geçen jandarma, ilçeden ekip aracına aldığı veteriner hekimi greyderle köye ulaştırarak, ineğin sağlıklı şekilde doğum yapmasını sağladı.

Aynı saatlerde Kangal ilçesine bağlı Mancılık köyü, Kırpınar mezrasında yaşayan Metin Polat, jandarmayı arayarak 700 küçükbaşının bulunduğu ağılının çatısının kar nedeniyle çöktüğünü belirterek yardım istedi. Olay yerine gönderilen jandarma ekipleri, Polat’ın ağılında bulunan hayvanların kurtarılmasına yardım etti. Polat, destekleri nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI