Jandarmadan 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul DHA- İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen suç örgütüne yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 43 kişiyi hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle kandırarak 850 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, “Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi sureti ile nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. M.A.Y.’nin liderliğini, C.B.T.’nin yöneticiliğini yaptığı Organize Suç Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde 8 farklı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonla başta M.A.Y. ve C.B.T. olmak üzere İ.C., H.Y., C.D. ile E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, 43 kişiyi hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle kandırarak yaklaşık 850 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ve şüphelilerin kendilerini üst düzey devlet görevlisi, jandarma personeli ve komutan olduğunu beyan ederek güven sağladıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DOLANDICILIK SUÇUNA KONU METERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri, şüphelilerin aktif olarak kullandığı ve kandırdıkları kişiler ile görüştükleri evlere de operasyon düzenledi. Ekipler, evlerde çok sayıda hazine arazisine ait krokiler, mağdurlar adına düzenlenmiş senetler ve çok sayıda dolandırıcılık suçuna konu evrak ile dijital materyallerde ele geçirdi.

JANDARMA VATANDAŞLARI UYARDI

Jandarma, dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi ve mağdur edilmemeleri için her türlü taşınmaz ve taşınır mal işlemlerini e-devlet üzerinden veya ilgili kuruma bizzat başvurarak yapmaları, aracı kullanmamaları, çeşitli unvanlar kullanarak kendilerine yardımcı olabileceklerini belirten kişilere itibar etmemeleri gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.