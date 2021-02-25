Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli bilişim personelleri alacak

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, sözleşmeli 4 bilişim personeli alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

1- BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
a.   İlan   metni,   www.jandarma.gov.tr,   www.jsga.edu.tr   ve   Aile,   Çalışma   ve   Sosyal Hizmetler Bakanlığının  www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet  adresinde “Kamu  Personeli Alım İlanları” bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b.   Adayların   “İlan   Metninin”   tamamını   okuduktan   sonra   başvurusunu   yapması gerekmektedir.  Başvuru  esnasındaki  yapılabilecek  yanlış  kodlamalar  ve  yanlış  beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
c.  Başvurular  sadece,  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  internet  adresleri  ile Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi  üzerinden  e-Devlet kapısı   vasıtasıyla   yapılacaktır.   İnternet   ortamı   dışında   posta   yoluyla   veya   şahsen   yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç.  Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi’ne  e- Devlet  kapısı  üzerinden  e-Devlet  şifresi,  mobil  imza,  e-imza,  T.C.  kimlik  kartı  veya  internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d.  Başvurular,  25  Şubat  2021  günü  başlayıp,  11  Mart  2021  günü  saat  16:00’da  sona erecektir.
e.  Başvurusu  kabul  edilip  seçme  sınavlarına  katılmaya  hak  kazanan  aday  listesinin  ve sınavlarla   ilgili   uygulama   esasları,   sınav   merkezi,   sınav   tarihi   ve   diğer   tüm   duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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