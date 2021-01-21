Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş alacağını duyurdu.
Jandandarma Genel Komutanlığı bünyesine; 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265’i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek.
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