Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş alacağını duyurdu.

Jandandarma Genel Komutanlığı bünyesine; 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı  (Mesleki  Nitelikli),  265’i  Muhabere,  14’ü  At  Bakıcısı,  13’ü  Bot  Serdümeni,  10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, başvurular, 21-31   Ocak   2021   tarihleri   arasında   internet  üzerinden gerçekleştirilecek.

 İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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