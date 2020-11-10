Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Hatay’da otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul,(DHA)- KARTAL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra faaliyetleri yasaklanan eğlence mekânlarına baskın düzenlendi. 22.00'den sonra gizlice faaliyetlerini sürdüren 4 ayrı...
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, camideki yardım paralarını çalan hırsızlık şüphelisi Sabahattin Şahin (39), Aksaray- Adana kara yolunda otostop yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sabahattin Şahin'in Ankara'da...
KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ’de, sahte alışveriş sitelerinde uygun fiyatlarla ürün satma vaadiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan 29 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.
Kocaeli Emniyet...