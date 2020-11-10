Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı (2)

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TUTUKLANDI
Hatay’da otomobiliyle jandarma kontrol noktasından geçişi sırasında elindeki tabancayla video çekip, sosyal medyada paylaşan Suriye uyruklu M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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