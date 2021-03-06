Jandarma, kayıp koyunları dronla buldu

Haluk KARAASLAN/ANKARA,(DHA)-TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubat'ta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle; 16 milyar doları aşarak tüm zamanların...