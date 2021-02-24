Jandarma kayıp Gülsüm’e kuaför kız arkadaşından ulaşacak

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONAKRAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’da kaldıkları Sevgi Evi’nde babası tarafından izinli alındıktan sonra ortadan kaybolan Gülsüm Yumuk’u (15) arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, 5 gündür bulunamayan Gülsüm’ü, arkadaşı olan kuaför kıza ulaşmaya ve oradan izini bulmaya çalışıyor. Gülsüm’den 2 gün önce evden ayrılan kardeşi Sevda (14) da dün bulunmuştu.

Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Yumuk (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Yumuk (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Gülsüm 9 ay önce, Sevda ise 2 ay önce babanın talebi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Afyonkarahisar’daki Sevgi Evi’ne yerleştirildi. En büyük çocukları askerde bulunan, böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki küçük kızları ise yanlarında kalan Bünyamin Yumuk, Gülsüm ve Sevda’yı 13 Şubat’ta izinli olarak eve getirdi. Günlük işlerde çalışan Bünyamin Yumuk rahatsızlanınca 18 Şubat günü eşi Cennet ile birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne gitti. Aynı gün kızlarından Sevda, ‘Anneanneme gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Eşiyle hastaneden eve dönen Bünyamin Yumuk, 20 Şubat Cumartesi günü uyandığında ise Gülsüm’ün de evden gittiğini fark etti. O günden sonra haber alamadığı kızlarından Sevda’nın cep telefonuna ulaşamayan, Gülsüm’de ise cep telefonu bulunmadığını söyleyen Bünyamin Yumuk, çocuklarının bulunması için yardım istedi.

SEVDA DURAKTA OTURURKEN BULUNDU

Bünyamin Yumuk’un günlük işlerde çalışıp kazandığı para ve Cennet Yumuk’un aldığı engelli maaşıyla geçinmeye çalışan ailenin başvurusu üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Tınaztepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar sırasında Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında bekleyen genç kız fark edildi. Jandarma ekiplerini fark eden genç kız, kaçmaya çalıştı. Jandarmanın kısa süreli çalışmayla bulduğu genç kızın, bir süredir kayıp olan Sevda Yumuk olduğu belirlendi. Avukat nezaretinde ifadesi alınan Sevda Yumuk, kimsenin zorlamadığını kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Sevda Yumuk, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcı’nın talimatı doğrultusunda Sevgi Evi’ne teslim edildi.

GÜLSÜM ARANIYOR

Jandarma Suç Araştırma Timi, Gülsüm Yumuk’u arama çalışmalarını ise yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalar kapsamında Gülsüm’ün yakın arkadaşlarına ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, isminin Ü. olduğu belirlenen bir kuaför çalışanı kızı bulmaya çalışıyor. Araştırmalarını bu yönde sürdüren jandarma ekipleri Ü.’ye ulaşabilirse, kayıp Gülsüm’ün bulunma ihtimalinin daha da güçleneceği üzerinde duruyor.

Kızlarından Sevda’nın bulunmasının mutluluğunu yaşayan Bünyamin Yumuk, Gülsüm’ün de bir an önce bulunması için yetkilerden ve görenlerden yardım bekliyor.

FOTOĞRAFLI