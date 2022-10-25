Jandarma, kaybolan 45 koyunu dronla buldu

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ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’in Mihalıççık ilçesinde kaybolan 45 koyun, jandarma ekiplerince dron ile arama yapılarak bulundu ve sahibine teslim edildi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Koyunağılı Mahallesi’nde oturan E.E., meraya çıkardığı koyunları kaybetti. Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek arama çalışması başlattı. Ekipler, dron ile arazi taramasında kayıp koyunlarını yerini tespit etti. Jandarma ekiplerince bulunan koyunlar sahibi E.E.’ye teslim edildi. (DHA)

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