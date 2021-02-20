Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe’ye çıkmasına izin verimyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kartepe kayak merkezinde bulunan otele rezervasyonu olmayanların ve kar lastiği bulunmayan araçların çıkışına izin vermiyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de jandarma kuş uçurtmuyor. Ekipler, Maşukiye’den başlayıp otel bölgesine kadar 18 kilometrelik alanda denetim yapıyor. Başka otellerde kalan ve Kartepe otelinde rezervasyonu olmayanlar ve kar lastiği bulunmayan araçlar geri çevriliyor.

‘JANDARMA BİZİ GERİ ÇEVİRDİ’

Kayak yapmak için Kartepe’ye çıkmak istediklerini söyleyen Yusuf Yılmaz, “Maşukiye bölgesinde bir otelde konaklıyoruz. Kayak yapmak için zirveye çıkmak istedik. Jandarmalar bizi yukarıya bırakmadı. Kartepe’de rezervasyonu olmayanları kesinlikle çıkmasına izin vermiyorlar. Biz de aşağıya ineceğiz, yapacak bir şey yok” dedi.

‘KAYAK YAPAMADAN GERİ DÖNECEĞİZ’

İzin belgeleri olmadığı için Kartepe’ye çıkamadıklarını belirten Ramazan Keskin ise, “Kartepe’nin girişindeki bir otelde kalıyoruz. Kartepe’ye kayak yapmak için çıkmak istedik. Rezervasyonumuz aşağıdaki otelde olduğu için yukarıya çıkmamıza jandarma ekipleri izin vermiyor. İzin belgemizin sadece kaldığımız otel ve çevresi için geçerli olduğunu söylediler ve mecburen geri döneceğiz.” diye konuştu.

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