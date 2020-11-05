Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 2’si yakalandı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken firari bir kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesinde Y.C., M.B. ve M.K. isimli 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerin adreslerine İnegöl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İnegöl JASAT ekipleri, Yenice ve Hamzabey Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden Y.C. ve M.K. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 gram toz esrar, bir çeşit uyuşturucu olan 20 gram selvia, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken firari şüpheli M.C.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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