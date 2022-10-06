Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; tavan arasında 11 kilo esrar ile bahçede ekili 13 kök kenevir ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi’ndeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, tavan arasında kurumaya bırakılan 11 kilo esrar ile bahçede ekili 13 kök kenevir ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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