Jale İris Gökçe’nin “Kaos” adını verdiği son sergisi, 18 Ocak Cuma akşamı Ramada İstanbul Asia’da açılacak.

Sanatsal çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdüren Jale İris Gökçe, 18 Ocak Cuma saat 18.00’da Ramada İstanbul Asia’da ‘Kaos’ adını verdiği sergisiyle, İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Gökçe’nin “Bu sergi, kargaşa ile kurduğum bir asıl deneyimi. Bireyselden toplumsala ve kozmosa dair. Birçok şeyin askıya alındığı sessiz bir diyalog. Bu grotesk, bu karnavalesk oluşa müphem bir gülüş eşlik ediyor: Bakhtin’in gülüşü” sözleri ile tanımladığı sergi, 25 Ocak akşamına kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

JALE İRİS GÖKÇE KİMDİR?

1984 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde okudu. 1991 senesinde Marmara Üniversitesi Atatürk eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü’nden Yüksek Lisans, 2016 senesinde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Bölümü’nden Sanatta hekime derecesi aldı. Sanatsal çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdüren Jale İris Gökçe, sanatçı sorumluluğu temelinde interdisipliner ve kavramsal projeler üstündeki çalışmaları ile biliniyor.