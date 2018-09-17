Jaguar’dan Boeing’e Özal’dan Erdoğan’a

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Katar Emiri tarafından Boeing 747-8 tipi süper lüks özel uçak hediye edildi ya aklıma merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal Ekren’e hediye edilen Jaguar geldi.

1986 yılında başbakanlığı döneminde merhum Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal’a sıfır kilometre ful aksesuar bir Jaguar otomobil hediye edilmişti.Anavatan Partisi (ANAP) tek başına iktidardaydı.

Zeynep Özal 1985 yılında ailesinden habersiz davulcu Asım Ekren ile evlenmiş, bu evlilikte medyada eleştiri ötesi alay konusu yapılmıştı.

SHP ana muhalefet partisi olarak bu hediye Jaguara çok sert açıklamalarla tepki gösterdi.

Merhum Erdal İnönü ve merhum Aydın Güven Gürkan ile Murat Karayalçın ANAP’ı da Özal’ı da eleştirdiler.

Hatta gazeteci Tayyar Şafak BANAP adlı bir parti kurmuş amblemini de davulu delen Jaguar olarak belirlemişti. Hatta bu parti seçimlere katıldı, TRT’de seçim konuşmaları yaptı ve yüzde 2’de oy aldı.

O dönemde Haldun Simavi’nin bir milyon günlük tirajlı efsane Günaydın Gazetesinin Başbakanlık muhabiri idim ve Özal’la Jaguar konusunda söyleşi yaptım.

Sıra Jaguar sorusuna gelince merhum Özal bir an sustu, “Evlat…” dedi yine sustu. Çok kızgın ve duygulu olduğu yüzünden belli idi. Özal’ı hiç böyle görmemiştim.

“Evlat işte ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Böyle pahalı bir hediyeyi insan Başbakan olan babasına sormadan bir evlat kabul eder mi? Asla etmemeliydi. Duyar duymaz aradım çok kızdım ve hemen iade et asla kabul edilemeyecek bir hediye” diye tepki gösterdiğini söyledi Turgut Özal.

GELELİM KONUMUZA

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani 38 yaşındadır ve Katar’da monarşik bir emirlik sistemi hâkimdir. Monarşi Saltanatın, Krallığın, Padişahlığın, tek adam yönetimi olan diktatörlüğün adıdır.

Emirlik babadan oğula geçer…

Hükümet emir tarafından tayin edilir tıpkı bizde yeni anayasaya göre Başkan tarafından tayin edildiği gibi.

35 üyeli bir Danışma Meclisi vardır. Ancak bu meclisin üyeleri seçimle değil tayinle belirlenir ve sınırlı bir yasama yetkisine sahiptir. Emirin meclisin kabul ettiği yasaları veto etme hakkı vardır.

600 üyeli Meclisimizi halk seçer ama yeni anayasaya göre ayni Katar’daki gibi sınırlı yetkilere sahiptir, Başkan’ın yasaları veto etme hakkı bizde de vardır.

İşte bu Emir Tani Türkiye Cumhuriyeti Devletine 500 milyon dolar değerinde Boeing 747-8 tipi süper lüks özel uçak hediye etti.

Hediyeyi kim kabul etti?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devlet büyükleri için edindiği 13 uçak ve 3 helikopter varken yeni bir VİP uçağına ihtiyacı var mıydı?

Erdoğan, “Sağırları incitmek istemem. Ama bahsettikleriniz, duymuyorlar, uyduruyorlar. İşin aslı nasıl peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den para almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum’ dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne verilecek böyle bir uçak, CHP’yi niye rahatsız ediyor?” dedi gazetecilere.

THY’nin, Anadolu Jet’in uçakları kimin? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değil mi?

Erdoğan’ın yaptırdığı sarayda bu kadar şatafat varken 500 milyon dolarcık Boeing’de bu kadar şatafat olması mı yoksa Türkiye’nin böyle bir hibeyi kabul etmemesi mi yoksa ikisi birden mi CHP’yi rahatsız ediyor?

Bir de şunu vurgulayayım 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu uçağı kim kullanacak?

Tabii ki Erdoğan ve ailesi…

CHP’yi bilmem ama beni devletime hibe uçak hediye edilmesi ülkemi küçük düşürmesi nedeniyle son derece rahatsız etti.

Bakarsınız Türkiye’de Katar emirine bir jest yapar ve bir Katar şirketine Türk Hava Yollarını satar.

YA ZARRAB’IN HİBESİ?

Bu hediye konusunu yazarken aklıma bir de Rıza Sarraf’ın Emine Erdoğan’ın kuruluşuna öncülük ettiği TOGEM’e yaptığı 4 milyon 650 bin dolar tutarında hibe yaptığı iddiası geldi.

2016 yılının Mayıs ve Haziran aylarında bu bağışlar Türkiye’nin gündemine geldi ve Meclis’te birden fazla soru önergesine konu edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağışlar konusunda, “Enteresandır, mesela tutup iddianameye eşimin TOGEM’in kurucusu olduğu, benim o dernekle ilişkim olduğu falan yazılıyor. Ama o derneğin kurucuları arasında ne eşim var ne de ben” diye açıklama yapmış ama bağışları ret etmemişti.