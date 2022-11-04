İZVAK ve TSYD omuz omuza

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İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ege Dostluk Turnuvası’na katkı sağlayan, yönetim kurulunda TSYD üyesi isimlere yer veren İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), spor yazarlarının çatı kurumu ile omuz omuza çalışmalarını devam ettiriyor. İZVAK, her ay düzenli olarak yaptığı yönetim kurulu toplantısını, bu kez TSYD İzmir Şubesi ile ortak gündemle gerçekleştirdi.

İZVAK’ın Bayraklı’daki merkez binasında gerçekleşen toplantıda, İZVAK Başkanı Ali Erten ve TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş ile birlikte her iki kurumun tüm yönetim kurulu üyeleri yer aldı. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İZVAK ile çok verimli bir iş birliği içerisinde olduklarını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “İZVAK, İzmir ve ülke futbolu için çok önemli bir kurum. El ele verdiğimizde çok daha başarılı çalışmalara imza atacağız” dedi.

Toplantının ardından açıklama yapan İZVAK Başkanı Ali Erten ise, “İzmir’imiz ve kulüplerimiz için birlikte nasıl daha faydalı olabileceğimiz konusunda fikir geliştiriyoruz. TSYD, spor basını emekçilerinin temsilcisi olarak futboldaki en önemli görevi yerine getiren çok başarılı bir kurumumuz. Bizlere daima güç veren TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve TSYD Yönetim Kurulu’nun değerli üyelerine teşekkür ederiz. Birlikte çok daha başarılı işler yapacağız. Önümüzdeki günlerde, futbolumuzun diğer paydaşları ile ortak yönetim kurulu toplantılarımız devam edecek” diye konuştu.



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