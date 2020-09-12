İzolasyondan kaçana yurt şartı getirildi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilerin karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacağını, ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon’ konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin ‘elzem’ olduğu ifade edildi..

Genelgede ayrıca izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı ve bu kişilerin, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacağı ifade edildi.