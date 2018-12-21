İznik’te Roma dönemine ait mezar anıtı olan dikilitaş (obelisk), 2 bin yıldır ayakta. İznik’i tarihini araştırmak için gelen Almanya Kültür Bakanlığı’nda görevli arkeolog Karen Sperlıng, buranın acilen koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

İznik’e 5 kilometre uzaklıkta şeftali bahçelerinin tam ortasında yer alan Roma dönemi mezar anıtı obelisk, ihtişamı ile görenleri şaşırtıyor. Üç yüzeyli, yukarıya doğru yükselen ve birbiri üzerine demir kamalarla oturtulmuş beş beyaz mermer bloktan oluşan anıta, bundan dolayı ‘dikilitaş’ ismi verilmiş. Anıtın geniş olan birinci taşı üzerindeki Grekçe kitabede ; “C.Cassius Philiscus, C.CassiusAsklepiodotus’un oğlu, 83 yıl yaşadı” yazılı.

ALMAN ARKEOLOG İNCELEDİ

İznik’in tarihi üzerinde araştırma yapmak için gelen Almanya Kültür Bakanlığı’nda görevli arkeolog Karen Sperlıng yaptığı açıklamada, “İznik, tarihi olarak çok ünlü bir yer. Yurt dışında da biliniyor. Özellikle dikilitaşı görmek için geldim. Öğrencilik yıllarımdan beri burayı merak ediyordum. Gördüğüm manzaradan ise hoşlanmadım. Böylesine bir eser hiç iyi korunmamış ve tanıtımı da yeterince yapılmıyor. Buraya daha fazla turist gelmeli. Burası güvenli korunmuyor. Bu eser ve bu bölge daha çok tanıtılırsa dünyanın da ilgisini buraya çekeceğine eminim.