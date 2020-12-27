İznik’te sazlık alanda yangın

Şenol POYRAZ/ İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
İznik ilçesi Kumbaşı mevkisinde, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler lodosun da etkisiyle büyürken, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
FOTOĞRAFLI