İznik’te inşaat temel kazısında tarihi esere rastlandı

İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde bir inşaatın temelinde tarihi esere rastlandı. Mavi branda ile kapatılan eserin, mezar odası olduğu tahmin ediliyor.

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve tarihte birçok medeniyete başkentlik yapan Bursa’nın İznik ilçesinde, Yeni Mahalle, Cambaz Sokak’taki bir inşaatın temelinde tarihi eser bulundu. Yetkililere haber verilmesi üzerine İznik Müze Müdürlüğü ve polis ekipleri, bölgeye geldi. Üzeri mavi branda ile örtülen eserin, mezar odası olduğu tahmin ediliyor.

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