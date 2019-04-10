14.7 C
Ankara
10 Nisan 2019
Ana Sayfa Yaşam Haberleri İznikli kız kardeşler yılda 1 ton bal üretiyor
Bursa’nın İznik ilçesinde 15 yıldır baba mesleği arıcılık yapan Seza (52) ve Ayfer Sarı (53) kardeşler, yıllık 1 ton bal üretiyor.
Bursa’nın İznik ilçesinde 15 yıldır baba mesleği arıcılık yapan Seza (52) ve Ayfer Sarı (53) kardeşler, yıllık 1 ton bal üretiyor.
Yaşam Haberleri

İznikli kız kardeşler yılda 1 ton bal üretiyor

Editör Editör

-

7
0

Bursa’nın İznik ilçesinde 15 yıldır baba mesleği arıcılık yapan Seza (52) ve Ayfer Sarı (53) kardeşler, yıllık 1 ton bal üretiyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Seza ile Ayfer Sarı kardeşler, arıcılık ve bal üretimi yapan babalarının 2004 yılında yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı işin başına geçti. 15 yıldır arıcılık ile bal üretimi yaparak geçimlerini sağlayan ve babalarından kalan zorlu mesleği devam ettiren Sarı kardeşler, yıllık 1 ton bal üreterek Türkiye’nin her yerine satış yapıyor. Yaptıkları işin erkek gücü gerektirdiğini, kendilerinin bu işi yaptığını görenlerin şaşırdığını belirten Seza Sarı, ”2004 yılında babamın rahatsızlığından sonra işe başladık. Kız kardeşim ile birlikte 15 yıldır bu işi devam ettiriyoruz. Normalde meslekler babadan oğula geçer, bu kez babadan kızlara geçti. Bahar ayları geldi. Biz de hazırlıklarımıza başladık. Çıtalara petekleri kurduk, arılarımızı aldık ve şerbet vermeye başladık” dedi.

Önceki İçerikALTINOK: Daha yeşil bir ilçe siluetiyle Türkiye’ye örnek olacağız
Sonraki İçerikGerçek bir kara deliğin fotoğrafı yayınlandı
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Yaşam Haberleri

Sosyal medya için yemek fotoğrafı tüyoları

Editör -
Sosyal medyada yemek fotoğraflarına sıkça rastlanıyor. Ancak bir yemeğin resmini profesyonel olarak fotoğraflamak ciddi eğitim gerektiriyor.
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

“Dizilerle toplum dönüştürülmeye çalışılıyor”

Editör -
"Televizyon dizileriyle, özellikle gençlere eğitimden yoksun bir gelecek hazırlatılmaya, toplum dönüştürülmeye çalışılıyor" dedi.
Devamını Oku
Yaşam Haberleri

En yaşlı fenomenden gençlere tavsiye: Hüsranınızı ertesi güne taşımayın

Editör -
İstanbul’da 125 yıldır hizmet veren Darülaceze’de 20 yıldır yaşayan Füsün Kaslak, nam-ı diğer Süslü Füsun, gençlere “Hüsranınızı ertesi güne taşımayın, böylece benim gibi genç kalabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.

WhatsApp iPad’lere geliyor

Editör -
WhatsApp yazılım geliştirme ekibinin bir süredir üzerinde çalıştığı iPad sürümüne ait ilk görüntüler de internette yayınlandı.
Kaspersky Lab araştırmacıları en az 2013’ten beri faaliyette olan ve tanınmış tehdit gruplarıyla bağlantısı yokmuş gibi görünen, teknik açıdan çok gelişmiş bir siber casusluk platformu keşfetti.

Siber casus Taj Mahal tehlikesi

İşlemci üretiminde önde gelen isimlerden biri olan Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni işlemcisi Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G'nin duyurusunu yaptı.

Qualcomm üç yeni işlemcisini duyurdu

İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirildi.

İngiltere, Kıbrıs’taki uçak sayısını artırıyor

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71