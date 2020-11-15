İzmit’te, palet fabrikası ofisinde yangın

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesinde yolcuların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmeleri için buraj çalışması başlattı. Tren hattının milimetrik ölçümlerle düzeltilerek yolculara daha sarsıntısız ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlayan buraj çalışması, 23.50-06.00 saatleri arasında bir ay boyunca uygulanacak.