İzmit’te marinada demirli 2 yat ile 1 tekne yandı

- Reklam -

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te marinada demirli 2 motor yat ile 1 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmit Marina’da 2 motor yat ve 1 teknede gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kıs aşurede bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale edip, söndürdü. Yangında motor yatlar ile tekne kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -