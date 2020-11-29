İzmit’te kısıtlama sonrası hareketlilik

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) – İZMİT’te, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 10.00’da sona erdi. Kısıtlamanın ardından sokaklarda hareketlilik başladı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereği dün saat 20.00 itibarıyla yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamayla İzmit’te boşalan sokaklar, bugün saat 10.00’da sona ermesinin ardından tekrar dolmaya başladı. Trafik yoğunluğu giderek artarken, bugün saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması tekrar başlayacak.
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