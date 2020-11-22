İzmit’te kısıtlama saatlerinde sokaklar boş kaldı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde, kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kocaeli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında uygulama noktaları kurarak kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kişilerin izinlerini kontrol etti. İstanbul’u, Ankara’ya bağlayan en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 Karayolu üzerinde ise trafik yoğunluğunun son derece az olduğu görüldü.

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