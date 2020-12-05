İzmit sokakları boş kaldı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Sokaklarda genelge ile izin verilenler dışında kimsenin olmadığı gözlendi.

İzmit’te, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. İzmit’in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu, İstiklal ve Fethiye caddeleri boş kaldı. Sokaklarda genelge ile izin verilenler dışında kimsenin olmadığı gözlendi.

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