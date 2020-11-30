İzmirliler hafta sonu ormanlık alanlara gitti

Gökçe ADAR/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu ormanlık alanlarda aileleriyle birlikte geçirdi. Vatandaşlar, açık havada spor ve yürüyüş yaptı.

İzmir’de hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle ormanlık alanlara gitti. Sonbaharın son günlerini İnciraltı Kent Ormanı’nda geçiren vatandaşlar, açık havada spor yaptı. Ormanda ablasıyla birlikte spor yaptığını söyleyen Fatma Budak (60), “Ablamla birlikte spor yapmaya geldik. Aslında spor yapmak için özel bir spor salonuna gidiyorum. Ancak yetersiz geliyor, o yüzden hafta sonları da açık alanda spor yapmayı tercih ediyorum. Spor olmazsa olmaz, İzmir’in de havası çok güzel. İzmir her mevsim çok güzel. Hem havasıyla hem de insanıyla bu şehir çok farklı” dedi.

Fatma Budak’ın ablası Gül Sevim Çoban (64) ise, “Spor yapmaya geldik. Havamı alıyorum, nefesimi rahatça alıyorum. İzmir her mevsim çok güzel” ifadelerini kullandı.

‘KASIM BİZE YAZI ANIMSATIYOR’

İş stresini hafta sonu temiz havada attığını dile getiren Ferit Budak (60) da şöyle konuştu:

“Hafta içi çalışıyoruz. Hafta sonu da temiz hava almaya çalışıyoruz. Hem İzmir’i hem Ege’yi çok seviyoruz. Çalışma ortamı yeterince bize stres yüklüyor o yüzden hafta sonu temiz havaya çıkmak özellikle ağaçların arasında, ormanlık alanlarda olmak bizi çok mutlu ediyor. Bu havalar, Kasım ayı bize yazı anımsatıyor.”

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